Fostul ministru al Turismului din Romania, Elena Udrea si fosta sefa DIICOT, Alina Bica, retinute de Interpol in Costa Rica. Ce spune avocatul lui Udrea. Filmul retinerii - VIDEO

Fostul ministru roman al turismului, Elena Udrea a fost retinuta pe strazile unui oras din Costa Rica, in dimineata zilei de ieri. Condamnata la 6 ani de inchisoare de un tribunal de la Bucuresti, aceasta anuntase prin avocatii sai ca se afla in Grecia unde a ramas insarcinata in urma unei fertilizari invitro. A ajuns insa in Costa Rica, unde a si nascut recent o fetita.

Patru ore mai tarziu a fost retinuta si Alina Bica, fosta sefa DIICOT, care a fugit in aceeasi destinatie turistica, find condamnata la inchisoare in Romania pentru luare de mita si coruptie intr-un alt dosar.

Cele doua insa nu pot fi extradate imediat, dar urmeaza sa fie prezentate Tribunalului din San Jose. Pe numele lor ar putea fi eliberate mandate de arestare, pana cand autoritatile pentru migratie vor decide daca le acorda statut de refugiat, asa cum au solicitat.

Anterior, ministrul roman al justitiei spunea ca extradarea este posibila si in absenta unui tratat de extradare intre Romania si Costa Rica.

Veronel RADULESCU, AVOCATUL ELENEI UDREA: “Dupa opinia mea, care e o opinie personala, sansele sunt zero. Fiica Elenei Udrea este cetatean costarican, iar legea de protectie a copilului din Costa Rica interzice separarea copiilor de parintii lor.”



Elena Udrea a fost data in urmarire internationala pe 6 iunie, dupa ce a fost condamnata definitiv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu, intr-un dosar pornit pe numele ei inca de pe vremea cand ea era ministru al turismului in Romania. Alina Bica, fosta sefa de la DIICOT, a fost data in urmarire penala la sfarsitul lunii iunie.

Ea are de executat o pedeapsa de patru ani de inchisoare, dupa ce a fost gasita vinovata de luare de mita si coruptie intr-un alt dosar.