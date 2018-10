Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate preventiv pentru doua luni in Costa Rica. Autoritatile de acolo spun ca este posibila extradarea - VIDEO

Gustavo CHINCHILLA, SEFUL INTERPOL COSTA RICA: “Cele doua persoane au fost arestate preventiv pentru doua luni (…). Faptul ca a nascut un copil aici nu este un obstacol pentru extradare. Cel putin, nu in acest moment.”

Potrivit oficialului, Guvernul Romaniei are la dispozitie doua luni pentru a finaliza cererea de extradare. De asemenea, si cele doua persoane pot face demersuri pentru a impiedica acest proces. Elena Udrea a fost retinuta de politistii Interpol intr-o cafenea aflata in apropierea blocului in care locuieste la San Jose.

Acestia au invitat-o in strada, iar scena a fost filmata de politistii locali. Udrea apare inconjurata de doua femei si un barbat. In imagini se vede si caruciorul in care se afla fetita fostului ministru. Copila s-a nascut in urma cu doua saptamani.

Veronel RADULESCU, AVOCATUL ELENEI UDREA: “In acest moment se afla in grija bunicii ei, mama Elenei si in grija tatalui fetitei, Adrian Alexandrov.”

Politia Romana a emis inca din luna iunie un mandat de arestare pe numele Elenei Udrea. Tot atunci si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca a trimis cererea de extradare in Costa Rica. Ministrul nu a vrut sa comenteze de ce autoritatile de acolo au actionat abia acum.

Tudorel TOADER, MINISTRUL ROMAN DE JUSTITIE: “Fara subiectul asta. Nu faceti un subiect care nu se merita. Este un roman si atata tot.”

In prima faza, magistratii din San Jose vor discuta cererile de azil facute de Elena Udrea si Alina Bica. In cazul in care, totusi, autoritatile din Costa Rica vor accepta extradarea Elenei Udrea, atunci aceasta va fi adusa imediat in tara de o echipa de politisti romani.

In acel caz, Elena Udrea ar putea cere amanarea executarii sentintei pana cand fetita ei va implini un an, cerere care ar putea fi sau nu acceptata de autoritatile din Romania. In Romania, Elena Udrea are de executat 6 ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu inca de pe vremea cand era ministru al turismului. Pe Alina Bica o asteapta 4 ani de detentie pentru luare de mita si coruptie intr-un alt dosar.