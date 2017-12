Fostul ministru rus al Economiei a fost condamnat la opt ani de inchisoare cu executare. El a fost gasit vinovat pentru luare de mita in valoare de doua milioane de dolari - VIDEO

”Alexei Uliukaev a fost gasit vinovat si este condamnat la opt ani de inchisoare cu executare intr-o colonie cu regim sever.”



Cat timp judecatorul a citit sentinta, Alexei Uliukaev a stat foarte calm. Imediat ce a fost condamnat, i-au fost puse catusele. Fostul ministru sustine ca nu este vinovat.

”Este o decizie incorecta."

Alexei Uliukaev a fost acuzat de luare de mita in valoare de 2 milioane de dolari. El a primit si o amenda de 160 de milioane de ruble rusesti. Procurorii au cerut din start o pedeapsa de zece ani dupa gratii.

Boris NEPOROJNII, PROCUROR: ”Ocupand o functie de stat in Federatia Rusa, Uliukaev a cerut si ulterior a primit mita in proportii deosebit de mari.”

Fostul ministru rus al Economiei a fost retinut in flagrant in noiembrie, anul trecut. In masina lui, oamenii legii ar fi gasit 2 milioane de dolari. Mita ar fi fost luata pentru a da un aviz pozitiv, care sa permita companiei petroliere de stat Rosneft sa cumpere o parte din actiunile firmei Bashneft. Uliukaev ar fi primit banii chiar de la seful companiei Rosneft, despre care presa scrie ca ar fi prieten cu Vladimir Putin.

Alexei Uliukaev, in varsta de 61 de ani, a ocupat functia de ministru al Economiei in Rusia din 2013 pana in 2016. El este primul oficial de un asemenea rang care a fost retinut si condamnat la inchisoare in ultimii 25 de ani in Rusia.