Fostul partener al lui George Michael, dezvaluiri despre moartea artistului. De ce nu a fost inmormantat pana acum

George Michael, in varsta de 53 de ani, a fost gasit mort in locuinta din comitatul Oxfordshire, Anglia, de Craciun. In timp ce o serie de teste privind cauza mortii sale sunt in continuare analizate, fostul partener al cantaretului, Kenny Goss crede ca organismul lui l-a tradat, scrie contactmusic.net.

"Nu pot spune cu certitudine, dar corpul lui a cedat", a declarat Kenny Goss pentru The Sunday Mirror.

Kenny Goss si George Michael s-au despartit in 2009, dupa 15 ani de relatie, insa au ramas apropiati. "Vorbeam cu el tot timpul la telefon. Tineam legatura constant. Se simtea bine. Am fost impreuna timp de 15 ani si asta in lumea gay este o perioada lunga. Cand ne-am despartit nu a fost o cearta. A fost o relatie frumoasa. Imi lipseste", a mai spus el.

Americanul Kenny Goss, negustor de arta, in varsta de 58 de ani, a zburat in Marea Britanie pentur a fi alaturi de familia lui George Michael si pentru a participa la inmormantarea care a intarziat deja mult din cauza testelor care vor determina cauza mortii.

"A fost minunat sa-i revad si se simt bine date fiind circumstantele. George era foarte apropiat de ambele surori. Voi fi aici pentru inmormantare. Vrem sa avem o inmormantare. A trecut mult timp", a adaugat Goss.

Cantaretul George Michael a murit pe 25 decembrie la varsta de 53 de ani in resedinta lui din Goring-on-Thames, o localitate din comitatul Oxfordshire. Artistul a murit in urma unei insuficiente cardiace. Dupa o examinare post-mortem, in decembrie, Politia din Thames Valley a spus ca ”teste suplimentare vor fi efectuate” si ca ”rezultatele acestor teste vor fi cunoscute abia peste cateva saptamani”.

George Michael s-a nascut pe 25 iunie 1963 in Fincheley, o suburbie din nordul Londrei. Originar dintr-o familie greaca de origine cipriota, numele lui real a fost Georgios Kyriacos Panayiotou. A lansat albume de succes, intre care ”Faith” si ”Listen Without Prejudice Vol.1”. Acesta din urma a depasit vanzarile realizate de albumul ”Faith” in Marea Britanie, dar, in pofida acestui succes, George Michael a pierdut un proces cu casa de discuri Sony, pe care artistul il initiase deoarece nu era multumit de campania de promovare a acestui material discografic.

Sapte piese ale lui George Michael au ajuns pe primul loc in topul din Marea Britanie. Printre cele mai cunoscute single-uri ale sale se numara ”Careless Whisper”, ”One More Try”, ”Freedom” si ”Father Figure”.

Artistul britanic a fost recompensat de-a lungul anilor cu numeroase trofee si distinctii, inclusiv cu doua premii Grammy si trei Brit Awards.