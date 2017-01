Fostul premier al Frantei, palmuit in campania electorala. In decembrie a fost atacat cu faina - VIDEO

O demonstreaza si intamplarea prin care a trecut fostul premier francez Manuel Valls, care a fost palmuit marti seara de un tanar, in timp ce strangea maini dupa o intalnire electorala.

Incidentul a avut loc in timp ce Valls strangea maini la iesirea din primaria localitatii Lamballe. Tanarul i-a tras o palma peste fata, fiind imediat imobilizat la pamant de un membru al serviciului de securitate.

In fata presei, Manuel Valls a reactionat cu calm: 'Nu am venit sa vorbesc despre mine. Exista intotdeauna indivizi care vor sa impiedice democratia sa se exprime. Democratia nu poate fi violenta', a explicat el. In trenul care il aducea la Paris, fostul prim-ministru a declarat totusi ca va depune plangere pentru 'a nu lasa sa treaca un act de violenta'. 'Manifestarile, discutiile sunt indispensabile pentru viata democratica (...), dar violenta, sa faci rau sunt lucruri inacceptabile', a declarat Valls pentru postul France Inter, relateaza EFE.

Tanarul a fost retinut pentru 'violente impotriva unei persoane responsabile cu o misiune de serviciu public', a indicat o sursa judiciara. Potrivit anturajului lui Valls, ar fi vorba despre 'un tanar apropiat de extrema dreapta bretona'.

Manuel Valls a mai fost 'victima' unui incident in aceasta campanie. La 22 decembrie, in timp ce trecea printr-o piata de Craciun din Strasbourg, a fost atacat cu faina de un barbat nemultumit de o reforma controversata a pietei muncii, adoptata in vara trecuta.

In prezent deputat, Valls este in campania primara pentru candidatura socialistilor la alegerile prezidentiale din aprilie iar ultimele sondaje arata ca va pierde.