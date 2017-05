Fostul premier elen Lucas Papademos a fost ranit in urma unei explozii care a vizat masina sa, la Atena

Fostul sef al Guvernul a fost ranit cand a deschis o scrisoare-capcana in timp ce se afla in masina sa, in apropiere de centrul Atenei, au declarat surse citate sub acoperirea anonimatului de Ekhatimerini.

Papdemos ar fi fost ranit la maini si la picioare si a fost transferat la spitalul Evangelismos. Potrivit unor informatii citate de presa locala, el ar fi in stare critica. Soferul sau a fost ranit de asemenea.

Greek ex-prime minister Lucas Papademos injured by blast inside his car in Athens https://t.co/l5eYhWmpnE

