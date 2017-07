Fostul presedinte al Georgiei si guvernator al regiunii Odesa, Mihail Saakasvili nu mai este cetatean al Ucrainei - VIDEO

Decretul prin care Mihail Saakasvili este lipsit de cetatenia ucraineana a fost semnat de Petro Porosenko, cel care i-a oferit-o in 2015 si care l-a numit in functia de guvernator al regiunii Odesa.

Serviciul de migratie din Ucraina a anuntat ca Saakasvili a fost lipsit de cetatenie deoarece atunci cand ar fi solicitat-o, ar fi scris informatii false, si anume ca nu este vizat in vreun dosar penal in Ucraina sau in alte tari, desi in Georgia pe numele lui este emis un mandat de arest.

Deocamdata nu este clar cetatean al carei tari este Mihail Saakasvili, intrucat in 2015, el a ramas si fara cea georgiana. Anul trecut, politicianul a anuntat ca isi da demisia din functia de guvernator al regiunii Odesa, acuzand autoritatile ucrainene de coruptie. Tot astazi, oficialii de la Kiev au anuntat ca ii lasa in bezna pe separatistii din estul tarii.

La miezul noptii, alimentarea cu energie electrica a localitatilor din Donetk a fost oprita. Acelasi lucru s-a intamplat in luna aprilie in teritoriile necontrolate din Lugansk. Liderii din cele doua regiuni separatiste spun ca decizia autoritatilor de la Kiev nu i-a afectat si sustin ca au reusit sa restabileasca imediat curentul datorita alimentarilor din Rusia, dar si a doua centrale electrice aflate pe teritoriul controlat de ei. Furnizorul ucrainean de energie a anuntat ca va mai furniza lumina in Donetk din cauza datoriilor, care se ridica la cateva milioane de euro.