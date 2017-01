Fostul presedinte al Parlamentului European va fi adversarul lui Angela Merkel pentru postul de cancelar al Germaniei

EFE mentioneaza ca nominalizarea lui Schulz a intrunit unanimitatea, la sase zile dupa ce s-a aflat ca liderul SPD si vicecancelar al marii coalitie de guvernare, Sigmar Gabriel, a decis sa nu mai candideze, lasandu-i astfel calea libera lui Schulz, situat mult mai bine in sondajele de opinie. In plus, Gabriel va ceda presedintia partidului lui Schulz, care insa va trebui sa obtina votul formatiunii sale in timpul unui congres programat pentru luna martie.

Potrivit Reuters, Schulz, in varsta de 61 de ani, a cerut o mai mare solidaritate in Europa, apreciind ca actiunile premierului ungar Viktor Orban in chestiunea imigrantilor sunt "un afront la unitatea UE". El l-a criticat totodata pe presedintele american Donald Trump pentru actiunile si comentariile sale "inacceptabile" pe tema drepturilor omului.

Pe plan intern, Schulz a promis sa lupte pentru egalitate, reconstruirea increderii si depasirea "divizarilor profunde" din societatea germana. Pe de alta parte, Schulz a declarat ca va invita si alte partide sa semneze un acord de "corectitudine" in perspectiva alegerilor generale, care sa contina o interdictie de folosire a asa-numitelor social bots, algoritmi care produc in mod automat continut si interactioneaza cu utilizatorii de social media.

Adversarul lui Schulz pentru postul de cancelar va fi Angela Merkel.