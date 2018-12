Fostul presedinte al Statelor Unite, George Bush, a murit la varsta de 94 de ani. Informatia a fost confirmata de familia sa - VIDEO

Video in curand.



George Bush Senior este considerat unul dintre cei mai longevivi presedinti ai Statelor Unite. Acesta a avut un singur mandat la Casa Alba, din 1989 pana in 1993.

" Sa ma ajute Dumnezeu. - Felicitari! „

Fostul presedinte a fost pilot in cel de-al Doilea Razboi Mondial si a facut bani din industria petrolului. In 1964, acesta a intrat in politica. Mandatul sau a fost marcat de evenimente importante din politica externa. In decembrie, 1989, Statele Unite au invadat Panama, iar in 1990 a izbucnit primul razboi in Golful Piersic, odata cu invazia Kuweitului de catre Irak.

„ Kuweitul este eliberat. Armata Irakului a fost invinsa. Obiectivele militarilor nostri au fost atinse. „

In 2012, Bush a anuntat ca sufera de o forma a bolii Parkinson, iar in acest an, a fost spitalizat de mai multe ori. Una dintre internari a avut loc a doua zi dupa moartea sotiei sale, care s-a stins in aprilie, anul curent.

Bush Senior, care a fost cel de-al 41-lea presedinte american, a avut sase copii, iar fiul sau George Bush Junior, s-a aflat si el la conducerea Statelor Unite si a avut doua mandate la Casa Alba.