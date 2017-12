Fostul presedinte al SUA, Barack Obama a fost intervievat de printul Harry pentru o emisiune la Radio BBC. Despre ce au discutat cei doi - VIDEO

"-Trebuie sa vorbesc repede? Eu vorbesc de obicei incet. -Nu, deloc. -Trebuie sa vorbesc cu accent britanic? -Daca o să faceti pauze lungi intre raspunsuri, o sa vedeti pe fata mea ca ma deranjeaza. -Arata-mi ce fata o sa ai. Nu vreau s-o vad sigur!"

Ca sa scape de emotii, nepotul reginei si fostul presedinte american au inceput discutia pe un ton glumet. Mai mult, printul s-a aratat destul de emotionat.

“-Sunteti entuziasmat? Eu am emotii. -Ma simt excelent. Pot sa te intervievez eu daca vrei. -Nu, hai sa lasam lucrurile asa.”

Interviul a fost inregistrat in septembrie, in timpul Jocurilor paralimpice, destinate veteranilor de razboi, care au avut loc la Toronto. Barack Obama i-a vorbit lui Harry despre ultima zi in functia de presedinte si i-a dezvaluit planurile lui de viitor, legate de Fundatia Obama. Emisiunea va fi difuzata pe 27 decembrie.