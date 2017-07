Fostul presedinte brazilian Lula, condamnat la noua ani si sase luni de inchisoare

Anuntul a fost facut miercuri de tribunalul de la Curitiba (sud), insarcinat cu ancheta in scandalul Petrobras, relateaza AFP.

Un simbol al stangii, Lula, care a fost presedintele Braziliei in perioada 2003-2011, a fost lasat in libertate si va putea face apel, potrivit deciziei judecatorului Sergio Moro pe care AFP scrie ca si-a procurat-o.

In cazul in care aceasta condamnare va fi confirmata in apel, Lula se va duce la inchisoare si nu va putea sa candideze in alegerile prezidentiale din 2018, in vederea carora este creditat pe primul loc in intentiile de vot.

Lula este acuzat ca a beneficiat, de pe urma generozitatii unora, de 3,7 milioane de reali brazilieni (1,08 milioane de euro), inclusiv de un triplex intr-o statiune balneara, din partea OAS, o intreprindere de constructii implicata in scandalul tentacular Petrobras.

Fostul sef de stat, care este vizat, de asemenea, de alte patru proceduri judiciare, a negat toate acuzatiile care-l vizeaza, argumentand ca ele nu au la baza probe concrete.