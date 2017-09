Fostul presedinte georgian, Mihail Sakaasvili, a fortat intrarea in Ucraina, ajutat de sute de sustinatori. 16 graniceri, raniti in urma ciocnirilor - VIDEO

Fost presedinte al Georgiei si guvernator la Odessa, Mihail Saakashvili a fortat intrarea in Ucrainia, ajutat de sute de sustinatori. 16 graniceri au fost raniti, in urma ciocnirilor. In cele din urma, fostul guvernator a regiunii Odesa a acuzat Kievul de toate ce i s-a intamplat si a spus ca vamesii i-ar fi furat pasaportul ucrainean.