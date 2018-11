Fotografia care a dus la concedierea a sase angajati. Compania sustine ca i-a fost afectata imaginea

Luna trecută, peste 20 de angajaţi ai Ryanair, membri ai unor echipaje de zbor, au rămas blocaţi în Malaga, Spania din cauza unor furtuni. Şase angajaţi au fost pozaţi dormind într-o cameră pe podea iar fotografia s-a viralizat pe reţelele de socializare, relateaza BBC.

”Acesta este echipajul Ryanair 737, blocat în Malaga, Spania, din cauza furtunilor. Dorm pe podeaua camerei echipajului. Ryanair face profit de 1,25 miliarde de euro anul acesta, dar nu plăteşte o cameră de hotel pentru angajaţi timp de o noapte?” este unul dintre mesajele virale de pe Twitter.

Compania susţine că poza a fost înscenată şi i-a concendiat pe angajaţii care apar în ea pentru comportament neadecvat.

Potrivit Ryanair, niciun angajat nu a dormit pe jos. O asociaţie sindicală portugheză care a criticat compania aeriană a admis că angajaţii au fost mutaţi într-o cameră VIP, însă timp de 5 ore aceştia ar fi stat într-o cameră cu scaune puţine, fără acces la hrană şi apă.

Ryanair susţină că fotografia ”aranjată” a afectat imaginea companiei după ce a fost distribuită online unde a fost aspru criticată.

