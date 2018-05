Fotografia falsa care a pacalit presa. Ce se ascunde in spatele imaginii cu ”Babchenko mort”

Pe 29 mai, pe Twitter, imediat după vestea că jurnalistul rus, Arkady Babchenko, a fost asasinat la Kiev, în apartamentul său, a început să circule o fotografie cu un bărbat, prăbuşit la podea, într-o baltă de sânge, împuşcat de trei ori în spate, relatează Radio Free Europe. Presa din toată lumea a relatat despre asasinatul lui Arkady Babchenko iar Ucraina a învinuit oficial Guvernul rus.

Fotografia a apărut pentru prima dată pe pagina de Facebook a unui fost reporter ucrainean care lucrează pentru o firmă de consultanţă, obscură, din Washington.

Nu se stie cu siguranţă cine a pus la cale imaginea şi cine este de fapt în ea. Fotografia a început să circule pe social media întâi printre jurnaliştii ruşi şi ucraineni, apoi a fost distribuită şi de reporteri occidentali.

Yevhen Lauer, cel care a publicat-o iniţial, a susţinut că a primit-o de la o sursă din poliţia ucraineană fără a o identifica. El este bănuit că ar fi colaborat prin intermediul companiei Trident Group LLC cu serviciul de securitate ucrainean SBU pentru a face credibilă falsa moarte.

Next time you show me photos from Syria by ''White Helmets'' I will show photo of ''dead Arkady Babchenko killed by Putin''.

Ukraine just owned the whole journalism, from now on never trust emotional articles and photos. pic.twitter.com/77ch0XLesP