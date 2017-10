Fotografia lui Rex Tillerson din Afganistan ar fi fost modificata: “Nu exista dubii”

Imaginile îl arată la o întâlnire cu preşedintele afgan Ashraf Ghani într-o încăpere fără ferestre la baza aeriană de la Bagram, sub un ceas militar american şi un dispozitiv de alarmă în caz de incendiu, notează Agerpres.



Însă într-un comunicat de presă transmis de autorităţile afgane cu o fotografie similară, din care lipsesc ceasul şi dispozitivul de alarmă, se spune că Ghani “l-a primit” pe Tillerson.



Ambele părţi au spus iniţial că întâlnirea a avut loc la Kabul.





Departamentul de Stat american a transmis însă ulterior o rectificare, spunând că fotografia a fost realizată la Bagram, cea mai mare bază militară americană din Afganistan.

Într-un comunicat de presă al Ambasadei SUA în Afganistan este inclusă o fotografie în care peretele de deasupra celor doi oficiali este eliminat.

Totuşi, o altă fotografie distribuită pe Twitter de Ambasada SUA arată clar ceasul şi dispozitivul de alarmă, “ceea ce ar trăda că a fost vorba de o unitate militară americană”, a scris cotidianul New York Times, citează Agerpres.

