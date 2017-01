France 2: Mobila Ikea, facuta cu lemn taiat ilegal din padurile virgine ale Romaniei. Cum este posibil

Francezii sustin ca arborii nostri taiati chiar din padurile virgine din Caras Severin ajung la fabrica de mobila Ikea. Cei de la Directia Silvica din Caras resping acuzatiile.

Jurnalistii francezi au inceput ancheta cu o comoda comercializata de Ikea si au ajuns la o fabrica din Romania, din Sucu Herghelie, judetul Cluj, unde se face mobilier pentru aceasta companie.

Pe site, marele producator suedez sustine ca foloseste pentru mobilier doar trunchiuri de copac cu diametre mici si reziduuri forestiere, la fel si furnizorul de lemn. Francezii merg mai departe la furnizorul de lemn si arata ca arbori grosi intra pe portile fabricilor.

France 2 spune ca a mers si la compania suedeze care sustine ca, impreuna cu Fondul Umanitar Mondial lupta pentru protejarea padurilor virgine din Romania. Aici au fost primiti de directorul responsabil cu achiziitiile lemnoase.

Jurnalistii francezi au fost ajutati si de reprezentantii unor ONG din Romania. Una dintre acuzatii este ca sunt taiati copaci chiar din padurile virgine.

Gabriel Paun, ONG Agent Green: "Ne-am dus in padure care aparea ca virgina pe harta din 2004 am descoperit cu stupoare ca se intrase acolo in padure recent, foarte recent chiar dupa ce a aparut legislatia care sa le protejeze.

Ilegal in paduri de stat cu voia Ocolului Silvic s-au tait de catre o firma din judet, lemnul s-a dus la Sebes. De la Sebes s-au facut placi de la placile au ajuns la o fabrica de mobila din Cluj si de acolo pe toata planeta, inclusiv in Franta."

Cei de la Directia Silvica Caras Severin au respins acuzatiile aparute in presa franceza si ca din 2012 prin ordin de ministru nu se mai fac exploatari in zona.

Daniel Petru Polita, Directia Silvica Caras-Severin: "Nu este adevarat, mai mult decat atat masa lemnoasa a fost licitata la licitatii publice mai departe cei care au licitat au valorificat in alte parti, dar repet nu din zona padurilor virgine."

Ikea Romania a dat un comunicat in care spune ca: "Nu acceptam lemn taiat ilegal. De asemenea, lemnul nu trebuie sa provina din paduri virgine sau din paduri cu valoare ridicata de conservare, daca nu este certificat FSC. Standardele noastre sunt verificate indeaproape atat de IKEA, cat si de auditori externi la furnizori si in paduri."

Iar unul dintre furnizorii de lemn catre Ikea sustine ca acuzatiile aduse de jurnalistii francezi sunt false.

Oana Bodea, director de comunicare Kronospan: "Tot ce intra la noi in fabrica este lemn avizat ne afla in sistem wood tracking, nu taiem din padurile virgine."

Din pacate, dincolo de ancheta francezilor in Romania defrisarile dupa cum recunosc chiar autoritatile noastre au atins cifre uriase.

"8.8 milioane de metri cubi de lemn ar fi taiat anual fara autorizatie. Este echivalentul a 220.000 de remorci pline. Puse una langa alta, ar acoperi distanta Paris-Teheran."