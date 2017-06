Francezii au iesit astazi la vot, de aceasta data isi aleg parlamentul. Marele favorit, conform sondajelor, este partidul noului presedinte Emmanuel Macron - VIDEO

De la ora locala 8, de cand s-au deschis sectiile de vot, oamenii au mers sa-si aleaga parlamentarii in primul tur al alegerilor. Peste 7800 de candidati lupta pentru unul dintre cele 577 de mandate de deputat in Adunarea Nationala a Frantei. Marele favorit in sondaje este partidul presedinteui francez. Emmanuel Macron a declarat ca vrea sa innoiasca clasa politica din Franta. Printre candidatii propusi de Republica in Mars sunt un geniu in matematica, un fost toreador, dar si un pilot care a luptat in Siria.

”Este esenţial să acordăm actualului preşedinte o majoritate în Parlament, altfel nu va putea schimba Franţa. Pentru mine este cel mai important să fie schimbaţi oamenii care fac politica.”

Toate sondajele arata ca republicanii si aliatii sai vor deveni probabil principala forta de opozitie. 47 de milioane de francezi sunt asteptati sa voteze pana la ora locala 20. Al doilea tur de scrutin este programat pentru duminica viitoare.