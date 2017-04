Francois Fillon, atacat cu faina de un tanar manifestant la Strasbourg. Cum a reactionat

De asemenea, manifestantul purta mandru un tricou cu mesajul ”Tinerii pentru Fillon”, transmite Le Parisien, potrivit News.ro

”Eu sunt tinta unei inversunari neobosite. Incearca orice pentru a ma descuraja, chiar si cele mai meschine argumente. Sper ca macar faina este produs frantuzesc”, a declarat prezidentiabilul conservator odata urcat pe scena mitingului din Strasbourg.

De asemenea, acesta a completat ca ”ce nu te omoara te face mai puternic”.

French presidential candidate Francois Fillon pelted with flour at campaign event https://t.co/36w9TwQTfk pic.twitter.com/SR8GVInJBL — Telegraph News (@TelegraphNews) April 6, 2017

Tanarul atacator a fost imediat pus la pamant de catre fortele de securitate care-l insotesc pe Fillon.

Insa, conservatorul nu este singurul fost prim-ministru francez atacat cu faina si ii urmeaza lui Manuel Valls, care a fost acoperit in decembrie cu faina la Strasbourg.

Fillon a fost pus sub acuzare pentru deturnare de fonduri publice, complicitate si tainuirea deturnarii de fonduri publice, complicitate si tainuire a abuzurilor de bunuri sociale, precum si ca nu a depus declaratii corecte la autoritatea de monitorizare din Franta.

Candidatul conservator a cazut pe a treia pozitie in sondajele pentru alegerile prezidentiale si are putine sanse sa treaca in al doilea tur, desi initial era favorit pentru a-l inlocui pe Francois Hollande la Palatul Elysee.