Franta a interzis productia de petrol si gaze pana in anul 2040, astfel devenind prima tara din lume care ia o asemenea decizie - VIDEO

Astfel, potrivit legii, Franta nu va mai permite exploatarea combustibililor fosili si nu va mai reinnoi permisele de exploatare existente. Presedintele Emmanuel Macron, care vrea ca tara sa sa fie leader la nivel mondial in combaterea incalzirii globale si a schimbarilor climatice, a scris pe Twitter ca legea din Franta este prima de acest fel din lume.

Este o decizie istorica, insa mai mult simbolica, scrie presa straina, in conditiile in care 99 la suta din gazele si petrolul consumate in Franta sunt importate. Potrivit Administratiei americane pentru Energie, Franta a produs 16 mii de barili de petrol pe zi, in 2016, o cantitate minuscula comparativ cu Arabia Saudita, care produce cel putin 10,4 milioane de barili zilnic.

Sub administratia Macron, Franta a facut pasi importanti catre energia regenerabila si reducerea dependentei fata de combustibilii fosili. Presedintele francez incearcă astfel sa preia pozitia de leader al programului mondial de reducere a incalzirii globale, dupa ce Donald Trump a anuntat retragerea SUA din Acordul de la Paris. In iulie, Franta a anuntat, de asemenea, ca va interzice vanzarea de masini pe benzina si motorina, pana in 2040.