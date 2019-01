Franta, Germania si Spania sunt gata sa-l recunoasca pe presedintele Parlamentului din Venezuela drept sef de stat, daca Nicolas Maduro nu va cere organizarea alegerilor in opt zile - VIDEO

„Venezuela nu reprezinta un pericol pentru pace si securitate. Un pericol reprezinta actiunile agresive ale SUA si aliatilor sai, impotriva presedintelui ales legal in Venezuela. De fapt, in ochii nostri, incalcand toate drepturile internationale, Washingtonul incearca sa organizeze o lovitura de stat in aceasta tara.”

Moscova acuza Washingtonul de asa-zisa politica distructiva in Venezuela si a numit actiunile Statelor Unite drept inadmisibile, care ar contravine normelor comunitatii internationale.

Totodata, Rusia a anuntat ca se ofera sa fie intermediar al conflictului din Venezuela, iar Vladimir Putin si-a exprimat sprijinul pentru actuala putere.

Asta dupa ce miercuri Casa Alba l-a recunoscut pe Juan Gaido presedinte in aceasta tara. SUA sustine ca actualul lider, Nicolas Maduro, este vinovat de criza economica grava cu care se confrunta venezuelenii.

Mike POMPEO, SECRETARUL DE STAT AMERICAN: „Fostul presedinte Maduro poarta toata responsabilitatea pentru aceasta tragedie, cand a permis ca venezuelenii sa ramana fara mancare si ajutoare umanitare.”

Totodata, Franta, Spania si Germania au anuntat ca il vor recunoaste pe Juan Guaido presedinte interimar, daca Nicolas Maduro nu va cere organizarea alegerilor libere si transparente, in urmatoarele opt zile.

Liderii europeni sustin ca protestele violente din aceasta tara nu mai pot fi tolerate. Cel putin 14 oameni au murit, iar alti zeci au fost raniti in urma manifestatiilor.

Protestatarii il acuza pe Nicolas Maduro ca a aruncat tara intr-o criza cumplita economica, iar din 2014, 3 milioane de oameni au fost nevoiti sa paraseasca tara.

Presedintele Parlamentului, Juan Guaido, s-a autoproclamat presedinte si a cerut armatei sa nu sa se mai supuna guvernului si sa treaca de partea opozitiei.