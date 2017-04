Franta se pregateste de cele mai imprevizibile alegeri cu noi masuri de securitate dupa atacul de pe Champs-Elysees

Jihadistii Statului Islamic au revendicat uciderea unui politist francez si ranirea altor doi in atacul care a zguduit joi noaptea bulevardul Champs-Elysees, ridicand intrebari serioase despre masurile de securitate din preajma alegerilor anticipate, dupa noua luni de relativ calm in Franta.

Analistii au sustinut ca atacul jihadist ar putea sa zguduie serios infruntarea electorala dintre Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Francois Fillon si Jean-Luc Melenchon.

Primii doi clasati in scrutinul de duminica se vor lupta in al doilea tur al cursei pentru palatul Elysee.

Autoritatile pariziene au suplimentat numarul politistilor desfasurati duminica pentru a asigura securitatea la sectiile de vot din capitala, in vreme ce masuri suplimentare de securitate au fost luate in intreaga Franta.

”Se va asigura un gardian suplimentar si o consolidare a personalului la orice sectie de vot care are nevoie de aceste masuri”, a declarat un oficial al primariei metropolei Paris.

Aproximativ 50.000 de politisti si jandarmi, precum si 7.000 de soldati, vor fi desfasurati duminica pentru a-i proteja pe alegatorii din Franta.

Pana acum, sondajele aratau ca alegatorii francezi sunt mai ingrijorati de locuri de munca si de starea economiei, decat de securitate si terorism, dar aceste rezultate ar putea sa se schimbe dupa atacul jihadist de pe Champs-Elysees.

Anchetatorii au descoperit inclusiv un bilet in care este laudat Statul Islamic langa trupul neinsufletit al atacatorului Karim Cheurfi.

Marine Le Pen a incercat imediat sa foloseasca atacul jihadist pentru a se prezenta drept singura alternativa care va apara tara de radicalii islamisti, cerand extradarea imediata a cetatenilro straini care sunt monitorizati de serviciile de securitate din Franta.

”Acest razboi impotriva noastra este neincetat si nemilos”, a declarat presedinta Frontului National.

De asemenea, aceasta i-a acuzat pe guvernantii socialisti ca raspund las in fata amenintarii teroriste cu care se confrunta Franta.

Fillon si Macron s-au grabit sa promita ca vor apara tara de terorism dupa ce ajung la palatul Elysee.

”Unii nu au luat toate masurile impotriva acestui rau”, a declarat Fillon.

Mai mult, prezidentiabilul conservator a spus ca va promova o abordare a ”pumnului de fier” impotriva jihadistilor care ameninta Franta.

Insa, Macron a aruncat vina pe actiunile administratiei conservatoare pentru taierea locurilor de munca din agentiile de informatii, care a dus la slabirea securitatii Frantei.

”Nu ingenuncheati in fata fricii”, i-a indemnat prezidentiabilul de centru-stanga pe alegatorii sai.

Jean-Luc Melenchon a fost singurul prezidentiabil dintre primii patru clasati care si-a continuat vineri programul de campanie in ciuda atacului de pe Champs-Elysees.

Sondajele de opinie de joi si vineri ii arata pe picior de egalitate Macron si Le Pen cu 23% din intentiile de vot, fiind urmati de Melenchon cu 19,5% din voturi si de cele 19% din sufragii pe care ar urma sa le obtina Fillon.

Franta se afla in stare de urgenta din 2015 si s-a confruntat cu un val de atacuri islamiste, majoritatea comise de tineri care au crescut in Franta si Belgia. In total, peste 230 de oameni au fost ucise in atacuri teroriste in ultimii doi ani.