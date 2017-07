Franta si-a pus haine de sarbatoare. O parada impresionanta s-a dat pe strazile din Paris, pe bulevardul Champs-Elysees, la care au participat peste 4 mii de militari - VIDEO

Ceremonia a fost marcata de o prezentare a evolutiei tehnicii militare cu genericul: 1917-2017, o suta de ani de tehnologie, menita sa atraga atentia asupra inovatiilor francezilor. Prin fata multimii adunate a trecut cavaleria, iar apoi vehiculele militare si tancuri.

Dupa defilarea trupelor terestre si a blindatelor, principala strada a Parisului a fost scaldata in culorile drapelului francez. Zeci de avioane au survolat cerul.

Inghesuiti, oamenii au urmarit spectacolul si au facut poze, in incercarea de a surprinde magia ceremoniei. Emmanuel Macron a aparut la parada cu o blindata, la ora 10, fiind intampinat, traditional, de seful Statului Major al armatei.

Apoi, liderul de la Paris s-a indreptat spre oaspetii principali ai ceremoniei pentru a-i saluta, sotii Trump.

Emmanuel MACRON, PRESEDINTE FRANTA "În Franţa şi oriunde în lume sunt femei şi bărbaţi, care au ales să îşi rişte viaţa. Aceşti oameni sunt soldaţii noştri, sunt poliţişti, pompieri, jandarmi şi ofiţerii vamali. Ei care ne protejează. Ei sărbătoresc astăzi, pentru că sunt o armată a libertăţii şi a drepturilor. "

Este pentru prima data din 1989 cand un lider american sarbatoreste Ziua Frantei la Paris. Donald Trump a fost invitat pentru a marca 100 de ani de la intrarea SUA, alaturi de Franta, in Primul Razboi Mondial. Cu aceasta ocazie, drapelele celor 2 state au fost arborate la ceremonie, iar la parada au participat si 200 de militari americani.

Dupa ce s-a incheiat ceremonia, Macron i-a strans mana lui Trump, moment care a durat o vesnicie, au scris jurnalistii straini. Totul a durat aproape jumatate de minut.

Donald Trump a ajuns ieri la Paris, a vizitat mai multe locuri din capitala franceza si a luat cina alaturi de sotii Macron la faimosul restaurant la etajul 2, pe Turnul Eiffel. A fost surprins ieri de jurnalisti, in timp ce a subliniat forma buna in care se afla sotia presedintelui francez, care este cu 25 mai in varsta decat Macron.

"Eşti într-o formă bună. Eşti într-o formă fizică bună."

Astazi, au loc concerte si diverse evenimente in diferite zone ale Frantei. Traditional, seara mii de oameni isi vor da intalnire la Turnul Eiffel, pentru a urmari focurile de artificii. Ziua Nationala a Frantei este sarbatorita din 1880 si celebreaza doua evenimente care marcheaza istoria moderna a tarii: inceputul revolutiei franceze prin caderea Bastiliei si Sarbatoarea Federatiei.