Frigul cumplit face probleme si in Romania. Jumatate de tara este sub cod portocaliu de ger, iar restul judetelor sub cod galben - VIDEO

Cel mai frig este in Moldova, unde astazi dimineata s-au inregistrat temperaturi record din aceasta iarna, -19 grade celsius la Iasi, iar meteorologii spun ca situatia va fi si mai grava.

“Este foarte frig, intr-adevar. Primavara a papat-o lupul.”

“Eu am venit pe jos de la doi kilometri si am transpirat. M-am imbracat bine.”

In Bucuresti, soferii s-au urnit astazi cu greu.

“Mi-a inghetat geamul, uitati-va, nu merge.”

“La minus 10 grade nu este usor, operatiunea de dezghetare a durat 40 de minute.”

Scolile si gradinitele din Bucuresti si cateva judete au fost inchise pentru doua zile. Valul de frig s-a simtit si in Oltenia. La Craiova, la ora 6 dimineata, termometrele indicau minus 8 grade. Pe litoral, vantul a facut probleme, asa ca toate porturile erau astazi pustii.

Autoritatile se asteapta ca situatia sa se inrautateasca in sudul tarii. La granita cu Bulgaria, traficul ar putea fi sistat din cauza vizibilitatii reduse. Zeci de utilaje de deszapezire au intervenit pentru inlaturarea sulurilor de zapada care s-au format pe drumuri.

In judetul Teleorman un autobuz, un autoturism si o ambulanta s-au impotmolit in zapada. In salvare se afla o femeie insarcinata, care a fost preluata de o masina speciala ISU. Potrivit meteorologilor, frigul va persista pana joi, interval in care temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre -12 si -8 grade, iar minime vor cobori pana la -22 de grade.