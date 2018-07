FSB: Moldoveanca Carina Turcan, arestata la Moscova pentru spionaj, este banuita ca ar fi trimis documente secrete, dintr-un proiect al Ministerului Energiei din Rusia, catre SIS-ul din Moldova - VIDEO

Carina Turcan, membra a Consiliului de Administrare al Inter „RAO”, este suspectata ca ar fi transmis catre Serviciul de Informatii si Securitate din Moldova documente secrete dintr-un proiect al Ministerului Energiei din Rusia. Acest lucru a fost raportat de avocatul Ivan Pavlov, citand materialele cazului Turcan.

Potrivit anchetatorilor, acum trei ani, in septembrie 2015, Turcan a trimis Serviciilor de Informatii si Securitate din Republica Moldova o versiune electronica a "proiectului de document al Ministerului Energiei privind anumite aspecte ale actiunilor companiilor energetice ruse ce tin de cooperare internationala", scrie presa rusa.

Nu este clar - unde, cum si in ce conditii) acest document a fost inmanat SIS-ului de la noi, a scris avocatul. Responsabilii de la Serviciul de Informatii si Securitate spun ca deocamdata nu comenteaza afirmatiile avocatului.Potrivit deciziei instantei, Turcan va ramane in arest cel putin pana la data de 13 august. Moldoveanca Carina Turcan a fost arestata de rusi sub acuzatia de spionaj.

Turcan e acuzata ca a ajuns in posesia unor secrete de stat pe care le-a divulgat unei tari din Estul Europei si risca 20 de ani de inchisoare. Nascuta in 1974, ea a studiat Repulica Moldova si are un master in Spania. Potrivit mold-stret anterior, ea a condus unul dintre cele mai cunoscute birouri de avocati din Republica Moldova, si a activat in cadrul companiei Gas Natural Fenosa.