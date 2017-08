FSB-ul rusesc sustine ca a retinut in peninsula Crimeea un presupus agent al Serviciului ucrainean de Securitate. Barbatul spune ca ar fi primit ordin sa dea foc unor paduri - VIDEO

Barbatul ar fi fost retinut in momentul in care incerca sa taie un stalp de inalta tensiune, ca mai apoi cateva localitati sa ramana fara lumina. Asupra lui au fost gasite o grenada, un telefon, un ferestrau si un pasaport ucrainean. In filmuletul facut public de Serviciul rus de Securitate, suspectul isi recunoaste vina.

”Mă numesc Ghenadii Limeşko. Mi s-a spus să tai un stâlp de electricitate.”

Barbatul mai spune ca ar fi primit ordin sa dea foc unor paduri. Suspectul a ajuns deja in fata instantei din Simferopol, care a emis pe numele lui un mandat de arest pentru doua luni. Autoritatile rusesti sustin ca individul a ajuns in Crimeea saptamana trecuta, iar anterior a luptat in Donbas. Pe de alta parte, Serviciul de Securitate din Ucraina a negat ca un angajat de-al lor ar fi fost retinut si ca totul este o provocare pusa la cale de Moscova.

Peninsula Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, in urma unui referendum nerecunoscut de comunitatea internationala.