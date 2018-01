Furtuna care a lovit cu violenta vestul Europei a facut trei victime. Doua persoane si-au pierdut viata pe coasta basca a Spaniei, iar in Franta, un barbat a murit, fiind lovit de un copac doborat de vant - VIDEO

Mai multe regiuni din nordul Frantei au fost afectate de furtuna. Peste 200 de mii de locuinte au ramas fara curent electric. Vantul a avut o intensitate de 150 de kilometri pe ora.

In Alpii francezi, un schior a fost lovit de un brad si a murit. Pagube s-au inregistrat si la Paris, unde autoritatile au fost nevoite sa ichida turnul Eiffel. Si in Regatul Unit vantul a avut puterea unui uragan. Mai multe persoane surprinse de furtuna in trafic au fost ranite de copacii care au cazut peste masini.

In Irlanda, zone intinse au fost inundate, iar transportul rutier a fost dat peste cap. In Galway, mai multe persoane au ramas blocate in mijlocul suvoaielor si au fost salvate cu o barca. Iar in Belfast, un zid al portului a fost daramat.

”Pentru 15, 20 de minute am auzit rafalele de vant puternice, mult mai puternice decat orice alta furtuna care a fost aici recent, apoi un zgomot puternic. Vecinul nostru ne-a alertat apoi am descoperit ca un copac si zidul a cazut.”

In Elvetia, vantul puternic a provocat deraierea unui tren in centrul tarii, iar opt pasageri au fost raniti. Furtuna a afectat, de asemenea, Germania si Austria, iar Belgia se afla sub cod portocaliu de alerta, al doila cel mai grav nivel de avertizare.