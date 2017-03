Furtuna de zapada de pe coasta de est a Americii a cuprins si Canada: Peste 50 de masini s-au cicocnit in lant pe o autostrada din Quebec - VIDEO

O camera de supraveghere din zona a surprins momentul in care soferii nu au mai avut timp sa apese pedala de frana si au alunecat spre celelalte masini deja avariate. Patru persoane au fost ranite usor, dintre care si doua femei insarcinate, insa niciuna nu se afla in stare grava. Oamenii legii spun ca vizibilitatea in zona era foarte redusa, iar unii conducatori nu au respectat distanta. Accidente au avut loc si in alte orase, unde a nins abundent. In Quebec si Montreal, zapada a atins si 70 de centimetri in unele zone.

Furtuna de zapada a facut si victime: cel putin sase persoane au murit. Vremea rea a lasat mii de avioane la sol, zeci de mii de locuinte fara lumina, iar eleveii nu au mers la scoala. Furtuna Stella a afectat mai intai coasta de est a Statelor Unite. Aceste imagini au fost filmate intr-o gara din statul New York. Din ele se vede cum un tren de mare viteza, care ajunge in statie, acopera cu zapada oamenii de pe peron.

In comentarii, unii internauti s-au aratat uimiti de faptul ca pasagerii nu s-au indepartat de liniile de cale ferata, acoperite de zapada. Altii au raspuns ca oamenii erau prea concentrati la telefoanele lor.