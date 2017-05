Furtuna din SUA. In Arkansas, apele unor rauri au atins cote istorice. Peste sase mii de oameni au fost evacuati, iar 20 de persoane au murit - VIDEO

Opt state americane au fost afectate de tornade si inundatii in acest weekend. Acum ploile s-au oprit, insa problemele nu au trecut. Apa nu se retrage, iar oamenii s-au trezit cu locuintele inundate.

6500 de persoane au fost evacuate in Arkansas, unde peste 300 de drumuri au fost inchise. In Missouri, apele unui rau au iesit din albie si au luat pe sus un pod de otel. Acelasi tablou este si in Texas si New York.

Sute de voluntari dau o mana de ajutormilitarilor si pompierilor, care incearca sa salveze vietile si proprietatile oamenilor. 20 de persoane au murit in ultimele zile din cauza intemperiilor. Inundatiile risca sa se agraveze, intrucat, din nou, sunt asteptate ploi in unele regiuni.