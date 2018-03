Furtuna Emma a lovit puternic Europa: zeci de mii de oameni au ramas fara curent electric sau apa, pe unele aeroporturi e haos, iar rafturile magazinelor au ramas goale - VIDEO

De doua zile, Irlanda este blocata din cauza unor ninsori cum rar s-au mai vazut in aceasta regiune. In zonele din estul tarii a fost anuntat cod rosu pentru caderi de zapada si vant puternic. Zeci de mii de case au ramas fara curent electric, iar localnicii au fost sfatuiti sa evite deplasarile. Cateva localitati au fost izolate de nameti, oamenii fiind indemnati sa-si faca rezerve de apa si produse alimentare.

Irlandezii asa si au facut, golind rafturile magazinelor. In Marea Britanie, ninsoarea depusa intr-un strat de o jumatate de metru a blocat sute de masini.

”Nu am avut parte de o asa vreme de ani de zile. In mod normal, trebuia sa fie asa in ianuarie sau februarie. Dar sa avem un strat de zapada de o jumatate de metru, depus in 4-5 ore, e ceva neobisnuit.”

In Scotia a fost mobilizata armata, pentru a ajuta drumarii sa curete strazile de nameti. Iar in Olanda, ninsorile au lasat locul unui ger patrunzator care a transformat canalele din Amsterdam in patinoare.

”Este pentru prima data in sase ani cand putem sa patinam pe canale. Nu se intampla foarte des asa ceva. Este ceva special.”

In estul Croatiei, a fost decretat cod rosu de ninsori. Pe un frig cumplit, cativa turisti au mers sa vada cum arata una dintre cele mai populare cascade din tara care a inghetat.

”Este foarte frumos. Nu ne-am asteptat ca va ninge atat de mult si nici ca vor ingheta cascadele. E minunat.”

Si peste Ocean, in Statele Unite, vremea este capricioasa. Statele New York, Massachusetts, Maryland si Virgina sunt afectate de o furtuna, care a adus ploi si vant puternic. Din cauza intemperiilor, sase oameni si-au pierdut viata.