Furtuna puternica in California. Ploile abundente au provocat alunecari de teren si inundatii - VIDEO

Ploua fara oprire in California inca de ieri. Precipitatiile abundente au inudat mai multe regiuni, iar asfaltul s-a surpat pe unele drumuri. Doua masini au fost inghitite de pamant, dupa ce pe aceasta sosea a aparut o groapa uriasa.

”Încă o mare porţiune tocmai s-a prăbuşit şi maşina a căzut.”

Si o masina a pompierilor a cazut intr-un crater aparut in asfalt. Nimeni nu a fost ranit in aceste accidente. In alte doua cazuri insa, un barbat a murit inecat, iar altul s-a electrocutat. In zonele cele mai afectate, autoritatile au emis ordin de evacuare. Vantul puternic a pus la pamant copaci uriasi, iar unii arbori au cazut peste masini.

Mai multe drumuri au fost inchise, iar unele curse aeriene au fost anulate pe aeroportul din Los Angeles. Meteorolgii vin cu vesti bune: de maine vremea se imbunatateste.