Furtuna puternica in Franta. Vijelia numita Zeus a lasat fara lumina in jur de sase mii de locuinte. Doi oameni au murit - VIDEO

Furtuna a lovit coasta de vest a Frantei, iar apoi s-a deplasat spre zonele centrale si sud-estice ale tarii. Numeroase locuinte au ramas fara acoperisuri, dupa ce vantul a suflat cu 190 de kilometri pe ora. Vijelia a pus la pamant copaci uriasi si stalpi de inalta tensiune.

Din acest motiv, peste 600 de mii de locuinte au ramas in intuneric. Doi soferi au murit dupa ce peste masinile lor au cazut doi arbori inalti. Iar intr-o alta localitate, sapte copii au fost raniti dupa prabusirea acoperisului unei scoli.

Ploile abundente au inundat mai multe strazi, pe care circulatia a fost intrerupta. Localnicii sunt indemnati sa nu iasa din case decat daca au mare nevoie. Si asta in conditiile in care mai multe orase din centrul si sudul Frantei raman sub cod portocaliu de vant.