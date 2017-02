Furtuna puternica in Marea Britanie. O femeie a murit dupa ce a fost lovita de o placa de lemn, scoasa dintr-un acoperis - VIDEO

Femeia era in strada, cand rafalele puternice de vant au scos o bucata de lemn din acoperisul unei case din apropiere. Lovitura puternica a pus-o la pamant pe femeie, care s-a stins inainte ca medicii sa ajunga la ea. Vantul care sufla cu 150 de kilometri pe ora i-a facut pe localnici sa ramana in case, iar cei care s-au aventurat sa iasa in strada au avut mari batai de cap.

Zeci de curse aeriene au fost amanate sau chiar anulate. Pilotii cu greu au aterizat pe aeroporturi, din cauza vremii. Furtuna, numita Doris, a scos copaci din radacini. Cativa soferi au filmat momentul in care tocmai erau sa fie loviti de arbori. Vantul puternic a stricat si acoperisurile caselor. Soferii au patinat pe strazi din cauza poleiului. In Scotia au fost inregistrate zeci de accidente, doar intr-o zi.