Furtuna puternica in sudul Statelor Unite. Vijelia a distrus numeroase locuinte, iar cinci persoane si-au pierdut viata - VIDEO

Furtuna a adus cu sine ploi puternice care a inundat mai multe regiuni. In Louisiana, unele case au ramas fara acoperis. Iar altele au fost facute una cu pamantul. Guvernatorul statului a decretat stare de urgenta si a anuntat ca pagubele sunt mari.

In Alabama, o cladire lovita de trasnet a fost cuprinsa de flacari, dar locatarii au reusit sa fuga la timp. Vijelia a trecut si peste Carolina de Sud, Mississippi si Georgia.

In total, cinci persoane a murit. Una dintre ele este o femeie in varsta de 52 de ani, care si-a pierdut viata dupa ce masina in care se afla a cazut intr-un rau. Autoritatile au mobilizat sute de salvatori pentru a-i ajuta pe sinistrati, iar meteorologii au avertizat ca furtuna va lovi si alte state americane.