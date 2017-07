Furtuna puternica la Istanbul: zece persoane au fost ranite. Botul unui avion, distrus de grindina

Zece persoane au fost ranite. Ploile insotite de grindina au paralizat circulatia in oras si traficul aerian. Cu inundatii se confrunta si nordul Germaniei.

Vantul a suflat cu atata forta ca a pus la pamant o macara, intr-un port din Istanbul. Impactul a provocat o explozie puternica si un incendiu, adus rapid sub control de pompierii turci.

Rafalele violente au daramat copaci si au blocat traficul aerian pe aeroportul Ataturk. Mai multe zboruri au fost deviate sau au avut intarzieri. Grindina a facut praf, botul unui avion, care tocmai decola.

Metropola a fost paralizata de ploaia puternica, la orele serii, cand soselele sunt aglomerate. Masini si autobuze au ramas blocate pe strazile acoperite de ape. Calatorii au coborat si au luat-o pe jos, prin apa care le-a ajuns pana aproape de genunchi. Furtuna a adus si grindina puternica.

Ploile au provocat inundatii si in nordul Germaniei. Asa arata localitatea Hars-leben, din landul Sanxonia-Anhalt. Ploile abundente din ultimele zile au umflat apele raului Goldbach, care a navalit pe strazi si a intrat in casele oamenilor. In multe cazuri, sacii cu nisip pusi drept stavila in fata usilor au capitulat sub asaltul suvoaielor.

Putin mai la nord, in landul Saxonia Inferioara, autoritatile privesc cu teama spre raul Innerste, umflat de ploi si gata sa sa reverse pe strazile unei localitati. O mie de persoane si-au facut bagajele si sunt gata sa plece daca nivelul apelor va continua sa creasca.