Furtuna puternica la Moscova. Momentul in care toaletele publice sunt luate de vijelie in Piata Rosie - VIDEO

Potrivit Meduza.io, sinopticienii rusi au emis o avertizare de cod portocaliu de pericol, in legatura cu ploaia torentiala. Ministerul pentru situatii de urgenta a anuntat ca si vantul se inteteste. De pe 30 iunie, ora 12.30 pana pe 1 iulie, ora 03.00, in regiunea Moscova sunt prevazute precipitatii puternice si grindina, furtuna cu rafale de vant care vor atinge 19-24 de metri pe secunda - se arata in comunicatul ministerului pentru Situatii Exceptionale. Anterior, institutia a emis avertizare de cod portocaliu de pericol in legatura cu fenomenele extreme.