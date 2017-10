Furtuna puternica ce a lovit Europa Centrala a facut 5 victime. In Polonia si Cehia, mai multi oameni au murit, iar sute de case au ramas fara curent electric - VIDEO

In Cehia, 2 oameni si-au pierdut viata, in urma furtunii. Autoritatile anunta ca oamenii au murit, fiind striviti in propriile automobile, dupa ce copaci imensi au cazut peste ele. Rafelele de vant au suflat cu o viteza de pana la 120 de kilometri pe ora, maturand tot in calea lor cu violenta rara. Distrugeri insemnate au fost inregistrate si in Polonia. Alti 2 oameni au decedat acolo. Vantul a atins 140 de kilometri pe ora.

Doar in urma copacilor doborati la pamant, pompierii au numarat 3.500 de apeluri. Totodata, 200 de mii de oameni au ramas fara curent electric. Iar Germania a fost lovita de furtuna cu puterea unui uragan. La Berlin, dar si in alte cateva localitati, autoritatile au emis stare de urgenta. Au fost inundatii puternice.

Totodata, a fost restricitonat traficul rutier. Au avut de suferit si cateva zone din Rusia. La Kaliningrad, intr-o zi a plouat cat in jumatate de luna. Astfel, strazile s-au transformat rapid in niste rauri, iar zeci de automobile au ramas blocate in mijlocul drumului. Pompierii au fost chemati sa scoata apa din primele etaje ale blocurilor de locuit, dar si din numeroase spitale. Meteorologii straini sustin ca ploile vor continua inca cel putin 2 zile.