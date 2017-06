Furtuni violente in centrul si sud-estul Romaniei. Zeci de gospodarii au fost inundate, acoperisuri rupte si culturi distruse

Codul galben de vreme rea ramane in vigoare pana aproape de miezul noptii, in Transilvania, Maramure si cea mai mare parte a Munteniei, nordul Olteniei, sudul Moldovei si in Dobrogea.

La Ciuguzel, in Alba, o furtuna infricosatoare cu tunete si fulgere a facut dezastru. Torentii s-au napustit in curtile si in gradinile localnicilor iar pe drumuri, masinile abia mai inaintau.

Rau a fost si la Morlaca in judetul Cluj, unde a plouat trei ore fara oprire. 20 de gospodarii s-au umplut de apa si foarte multe pasari au murit inecate. Viituriile au rupt inclusiv podete.

Nori negri si amenintatori s-au abatut si asupra judetul Ialomita. La Facaieni, vantul napraznic si ploaia insotita de grindina au pus la pamant copaci si au distrus culturi.

Furtuna a lovit serios si localitatea Tandarei. Acoperisul unei vile in constructie a fost spulberat de vant, iar circulatia in oras a fost blocata de copacii franti.

Vijelia a rupt arborii si la Buzau, iar un autoturism a fost avariat. In judetul Olt, o rupere de nori, a reusit sa ii sperie pe localnci. Si litoralul a fost acoperit de nori. La pranz, cerul a fost brazdat de fulgere iar vantul a suflat tare.

Iar la Lugoj, in judetul Timis, a plouat torential. Apa a intrat in curti si subsulori iar un drum a fost inchis. 20 de gospodarii dintr-o localitate invecinata au ramas azi-noapte fara curent electric.

Va continua sa ploua peste tot in tara pana vineri dimineata la ora 10. Cantitatile de apa vor depasi izolat 60 l/mp.

Vremea rea continua

Sa ne asteptam la ploi si vijelii - ne-au anuntat meteorologii joi dimineata, cand au emis un nou cod galben de vreme rea care vizeaza aproape toata tara.

Pana la ora 23, in zonele montane, in Transilvania, Maramures, cea mai mare parte a Munteniei, nordul Olteniei, sudul Moldovei si in Dobrogea, vor fi averse torentiale astfel ca in intervale scurte de timp se pot strange 20-30 l mp sau chiar 50-60 l mp.

Nu este exclus sa cada si grindina, mai ales in sud-estul tarii, acolo unde vantul puternic va avea aspect de vijelie.

Vineri se anunta vreme mai buna, cu soare si temperaturi in crestere dar ploile revin in weekend.

Peste 100 de pompieri au intervenit in zece judete pentru scoaterea apei din cinci locuinte, 92 beciuri si 93 curti inundate

Peste 100 de pompieri au intervenit, in ultimele 24 de ore, in judetele Bacau, Caras-Severin, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Neamt, Prahova, Salaj si Timis, pentru a scoate apa din cinci locuinte, 92 beciuri si 93 curti inundate in urma ploilor puternice.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), judetele Bacau, Caras-Severin, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Neamt, Prahova, Salaj si Timis au fost afectate de inundatii.

Cele mai multe probleme au fost in judetul Cluj, in localitatile Gilau, Morlaca si Curtea Veche, unde peste 80 de beciuri au fost inundate.

In judetul Timis, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei dintr-o locuinta, 15 subsoluri si patru curti.

In total, in cursul zilei de miercuri si in timpul noptii, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din cinci locuinte, 92 beciuri si 93 curti inundate, precum si pentru decolmatarea podetelor.

La interventii au participat peste 100 de pompieri cu 60 de utilaje.

In judetele Dolj, Mehedinti si Valcea au fost semnalate probleme privind alimentarea cu energie electrica, in teren aflandu-se echipe tehnice care lucreaza pentru remedierea defectiunilor.