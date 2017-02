Furtuni violente in nordul Spaniei si Frantei, unde valurile vor atinge 10 metri. Meteolorogii anunta o inrautatire a vremii

In Galicia oceanul face ravagii. Valuri inalte de peste zece metri lovesc tarmul orasului A Guarda, iar autoritatile le-au interzis oamenilor sa treaca pe acolo. In plus, au declarat cod rosu de valuri. Acestea se izbesc atat de puternic de zidul care desparte oceanul de faleza, incat s-a format o spuma densa, cum rar au mai vazut locuitorii.

Si vantul face probleme. O terasa a unui restaurant a fost complet spulberata, iar copacii din zona nu au mai rezistat in fatza vijeliei.

Nici in nordul Frantei vremea nu este mai blanda. Locuitorii sunt sfatuiti sa evite plajele si falezele pentru ca valurile ar putea depasi zece metri in zilele urmatoare.