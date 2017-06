Furtunile violente matura Romania dintr-un capat in celalalt. Vijeliile si apa au provocat stricaciuni: copaci franti, acoperisuri spulberate, dar si zeci de gospodarii inundate - VIDEO

S-au rupt norii in Sighetu Marmatiei si Rona de Sus, in Maramures. O ploaie torentiala de nici o ora a inundat zeci de gospodarii si a lasat in urma prapad.

Speriata, o batrana in varsta de 78 de ani s-a refugiat in podul casei si a fost salvata de pompieri. La Ciuguzel, in Alba, o furtuna infricosatoare cu tunete si fulgere a facut dezastru. Torentii s-au napustit in curtile si in gradinile localnicilor iar pe drumuri, masinile abia mai inaintau.

Rau a fost si in judetul Cluj, unde a plouat trei ore fara oprire. 20 de gospodarii s-au umplut de apa si foarte multe pasari au murit inecate. Furtuna a lovit serios si localitatea Tandarei.

Acoperisul unei vile in constructie a fost spulberat de vant, iar circulatia in oras a fost blocata de copacii franti.Probleme au fost si in orasul Pucioasa din Dambovita.

Apa a acoperit o portiune din drumul national 71, in timp ce mai multe curti s-au transformat in lacuri.Peste 100 de pompieri au intervenit, in ultimele 24 de ore, in judetele din Romania inundate in urma ploilor puternice.