Gafa istorica la Hollywood. Explicatia pentru confuzia uriasa care a dus la incurcarea castigatorului - VIDEO

Confuzia care va intra cu siguranta in istoria Hollywood-ului ar fi plecat de la faptul ca veteranii Warren Beatty si Faye Dunaway, care anuntau castigatorul la aceasta categorie, ar fi primit plicul gresit.

Warren Beatty si-a dat seama de confuzie pe scena si a facut o pauza lunga, moment in care Faye Dunaway a anuntat castigatoare pelicula "La La Land". De fapt in plic se afla numele actritei Emma Stone, premiata cu Oscar pentru cea mai buna actrita in rol principal, pentru prestatia din La La Land.

Greseala a fost remediata de Jimmy Kimmel care a dat buzna pe scena si a anuntat adevaratul castigator spre surprinderea celor de pe scena si a celor din sala. Invitatii si castigatorii au crezut secunde bune ca totul este o gluma. In cele din urma, insusi producatorul de la La La Land, Jordan Horowitz, a aratat camerelor plicul cu adevaratul castigator.