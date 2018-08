Gala MTV Video Music Awards 2018 a avut loc la New York. Evenimentul a fost marcat de mesaje politice impotriva masurilor luate de Donald Trump fata de imigranti - VIDEO

Zeci de copii imigranti insotiti de familiile lor, purtand tricouri albe cu mesajul “Suntem cu totii fiinte umane”, s-au alaturat rapperului Logic pe scena de la Radio City Music Hall din New York pe melodia ‘One Day’.

Piesa este ca un protest contra politicii de toleranta zero in urma careia mii de copii imigranti au fost separati de parintii lor in luna iunie dupa ce au trecut frontiera cu Mexicul fara documente. Cardi B, aflata la prima aparitie pe scena dupa ce a nascut in luna iulie, a fost castigatoarea categoriei “Piesa verii” cu hit-ul ‘I Like It’ interpretat impreuna cu J Balvin si Bad Bunny.

Cantareata de 25 de ani din New York, care a devenit celebra in august 2017 dupa lansarea hitului ″Bodak Yellow″⁣, a condus topul nominalizarilor, fiind mentionata la toate categoriile importante, inclusiv cel mai bun artist si cel mai bun artist nou, dar si la cel mai bun videoclip.

A fost o noapte mare si pentru Ariana Grande, in varsta de 25 de ani, care a castigat premiul pentru cel mai bun videoclip pop cu piesa “No Tears Left to Cry”. Cu aceasta ocazie, artista a avut prima aparitie publica alaturi de logodnicul sau Pete Davidson.

“Multumesc familiei mele care este astazi aici, prietenilor mei si tuturor. Va iubesc! Peter Davidson, multumesc ca existi!”

Jennifer Lopez a fost recompensata cu premiul Michael Jackson Video Vanguard in semn de recunoastere a celor doua decenii de activitate si a ridicat spectatorii in picioare cu un potpuriu alcatuit din cele mai cunoscute hit-uri ale sale.

“A fost o calatorie incredibila in care am visat cele mai indraznete visuri si care au devenit apoi realitate.”

Childish Gambino, numele de scena al actorului Donald Glover, a castigat sapte nominalizari cu videoclipul sau “This Is America″⁣, ce abordeaza tema identitatii populatiei de culoare si a brutalitatii fortelor de ordine.

Gala VMA, prima reuniune a unor artisti de top de la trecerea in nefiinta, saptamana trecuta, a legendarei Aretha Franklin, i-a adus un omagiu “reginei muzicii soul”.