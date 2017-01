Galop prin flacari. Imagini demne de un film de actiune surprinse la un festival din Spania - VIDEO

Desi pare o cascadorie bine pusa la punct, totul este, de fapt, un festival, organizat de sute de ani in Spania. Desi activistii pentru drepturile animalelor au cerut sa fie interzis evenimentul, organizatorii spun ca animalele nu au de suferit.

”I-am periat coama şi am împletit-o, astfel încât să nu se ardă. I-am protejat, de asemenea şi coada.”

”Caii nu intră în panică. Sunt animale foarte inteligente. Dacă trece o dată de foc şi nu se întâmplă nimic, atunci va putea trece uşor de mai multe ori.”

Evenimentul are loc in fiecare iarna si este dat in cinstea Sfantului Antonie, considerat protector al animalelor. Stapanii cailor cred ca daca animalele lor, vor trece prin foc, atunci ele vor fi puternice si sanatoase tot anul.