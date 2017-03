Gemenele care s-au casatorit in aceeasi zi sarbatoresc 60 de ani de la marele eveniment. Cum si-au petrecut nunta de diamant

Mary si Connie Stephenson, ambele in varsta de 81 de ani, s-au casatorit cu sotii lor in aceeasi biserica in aceeasi zi. Mary si-a cunoscut sotul la o seara de dans din Darlaston Town Hall din Walsall pe 23 martie 1957, in timp ce sora ei, Connie, si-a intalnit sotul la un blind date.

Cand Connie si iubitul ei, Desmond, s-au logodit, la un an dupa ce s-au cunoscut, Mary si-a dat seama ca ar vrea o nunta dubla, insa trebuia sa isi intrebe iubitul intai. Tocmai de aceea, femeia a decis sa isi ceara iubitul in casatorie in scris, doarece el era plecat in delegatie in Cipru.

“I-am explicat ca imi doresc o nunta dubla si daca i-ar placea sa se casatoreasca cu mine. Imi amintesc ca vremea a fost frumoasa in ziua nuntii si ca nu a plouat.”

“Nunta a fost fantastica, au fost oameni din trei familii diferite. Petrecerea de duminica, in cinstea nuntii de diamant a fost minunata” , a spus Mary

Gemenele, care locuiesc pe aceeasi strada, se intalnesc in fiecare zi a saptamanii si merg deseori in vacanta impreuna. In ciuda faptului ca femeile au fost aproape de neseparat toata viata, ele au fost fortate sa marcheze aniversarea de diamant a nuntii separat, dupa ce nu au gasit un local in care sa incapa invitatii ambelor familii.

Tocmai de aceea Mary a decis sa sarbatoreasca la un pub local, in timp ce Connie a tinut o petrecere privata la ea acasa. Intrebata care sunt secretele mariajului sau, Mary a raspuns ca nu exista secrete, si ceea ce au facut ea si Henry a fost sa “continuam orice ar fi”.

Connie a spus: “Am fost intotdeauna foarte apropiati. Daca unul dintre noi este bolnav, calalalt o simte, avem aceleasi simptome.”Connie are trei copii si cinci nepoti iar Mary are cinci copii, cinci nepoti si cinci stranepoti.