George Michael s-ar fi sinucis in ziua de Craciun, sustine partenerul de viata al cantaretului britanic

Mesaje scrise sub numele Fadi Fawaz, cel care l-a gasit pe George Michael mort in patul sau din locuinta pe care o detinea in Oxfordshire, spun ca starul pop si-a luat viata, relateaza news.ro.

Rapoarte ulterioare au aratat ca muzicianul a murit din cauze naturale. Mesajele de pe Twitter au fost sterse, iar contul inchis. ”Am fost intr-o relatie cu George Michael pana cand l-am gasit mort in pat. Singurul lucru pe care l-a vrut George a fost sa moara. A incercat de nenumarate ori sa se sinucida si, in final, a reusit. Ne-am iubit foarte mult si eram impreuna aproape 24 de ore pe zi”, au fost mesajele publicate, potrivit Independent.

Nu este clar motivul pentru care Fawaz a publicat aceste mesaje. De asemenea, nu este exclus ca el sa fi fost victima unui hacker. El a mai publicat un mesaj legat de moartea cantaretului: ”Este Craciunul pe care nu-l voi uita niciodata. Sa-ti gasesti partenerul mort linistit in pat, la primele ore ale diminetii. Nu voi inceta sa iti simt lipsa”.

In ajunul Anului Nou, Fawaz a publicat o fotografie in care arata degetul mijlociu: ”Te urasc 2016 din tot sufletul”. Rezultatele examinarii cadavrului lui George Michael au fost ”neconcludente”, potrivit declaratiilor facute de politie, iar mai multe teste vor fi realizate pentru determinarea cauzei decesului.

Managerul artistului, Michael Lippman, a declarat ca starul a murit din cauza unei probleme cardiace. Politia va pregati un dosar pentru anchetatorul din Oxfordshire. George Michael s-a nascut pe 25 iunie 1963 in Fincheley, o suburbie din nordul Londrei. Originar dintr-o familie greaca de origine cipriota, numele lui real a fost Georgios Kyriacos Panayiotou.

A lansat albume de succes, intre care ”Faith” si ”Listen Without Prejudice Vol.1”. Acesta din urma a depasit vanzarile realizate de albumul ”Faith” in Marea Britanie, dar, in pofida acestui succes, George Michael a pierdut un proces cu casa de discuri Sony, pe care artistul il initiase deoarece nu era multumit de campania de promovare a acestui material discografic.

Sapte piese ale lui George Michael au ajuns pe primul loc in topul din Marea Britanie. Printre cele mai cunoscute single-uri ale sale se numara ”Careless Whisper”, ”One More Try”, ”Freedom” si ”Father Figure”. Artistul britanic a fost recompensat de-a lungul anilor cu numeroase trofee si distinctii, inclusiv cu doua premii Grammy si trei Brit Awards. La inceputul acestei luni, presa britanica a anuntat ca producatorul si textierul Naughty Boy colabora cu George Michael la un nou album de studio.