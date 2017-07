Germania este noua campioana europeana, la tineret. Nemtii au invins Spania, cu 1 la 0 - VIDEO

Nationala Germaniei sub 21 de ani a revenit pe tron. In finala cu Spania, disputata la Cracovia, nemtii au jucat superb in prima repriza si au avut multiple ocazii de gol. In minutul 40, atunci cand Mitchell Weiser, mijlocasul legitimat la clubul Hertha Berlin, a inscris pentru 1 la 0.

Spania a intensificat atacurile, in repriza secunda. Saul Niguez si Dani Ceballos au ratat, insa, ocazii mari de gol. Germania s-a impus si a devenit campioana pentru a doua oara in istorie, la aceasta categorie de varsta.

Spania a triumfat de 4 ori, pana acum, la Campionatul European de tineret.