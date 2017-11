Germania, in atmosfera de sarbatoare. Faimoasele targuri de Craciun si-au deschis portile - VIDEO

O atmosfera superba, creata de decorurile de sarbatoare si instalatiile luminoase, i-a intampinat pe locuitorii si turistii din Berlin. Pentru vizitatori, au fost pregatite standuri cu dulciuri, prajituri si diverse cadouri. In acest an, autoritatile au atras o mare atentie masurilor de securitate. Pe langa numarul mare de politisti, in jurul targului au fost puse blocuri de beton.

”Ma simt in siguranta deoarece masurile de securitate au fost sporite, vad si multi politisti. Sper ca totul sa mearga bine.”

Masurile au fost luate dupa ce anul trecut, pe 19 decembrie, un tunisian a intrat cu un camion in multimea adunata la targ, omorand 12 oameni. Flori, lumanari si fotografiile victimelor sunt inca acolo. Si autoritatile din Frankfurt sunt atente la siguranta vizitatorilor veniti la targul inaugurat aseara.

”Targul din Frankfurt este deschis oficial.”

Acolo copiii se pot bucura de atractiile organizate special pentru ei – caruseluri si standuri cu jucarii. Nici adultii nu au cum sa se plictiseasca, pentru ei sunt organizate degustari de vin fiert si expozitii pentru cadouri de Craciun. In fiecare an, sute de mii de vizitatori trec pragul targurilor de Craciun din Berlin, Frankfurt sau alte orase din Germania.