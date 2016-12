Germania, la un pas de un nou atentat terorist. Tinta: un targ de Craciun la unul dintre cele mai mari mall-uri din tara

Este vorba de doi frati, de 28 si 31 de ani, originari din Kosovo, a precizat politia din Essen, la trei zile dupa un atentat cu camionul asupra unui targ de Craciun la Berlin, revendicat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI).

Anchetatorii incearca acum sa determine care era stadiul pregatirii acestui atac si daca sunt si alte persoane implicate in respectivul plan, a aratat politia din Essen, intr-un comunicat.

Politia, alertata de serviciile de informatii, a desfasurat joi seara forte de ordine in imprejurimile centrului comercial si la un targ de Craciun din apropiere, potrivit sursei citate.

Centrul comercial vizat, Centro, este unul dintrecele mai mari din Germania si numara 250 de magazine in mod special vizitate cu prilejul cumparaturilor de Craciun.

Informatia apare in contextul in care politia germana este in cautarea tunisianului suspectat ca a comis atacul cu camionul de la targul de Craciun din Berlin, de luni seara, soldat cu 12 morti si zeci de raniti.