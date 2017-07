Germania, lovita de inundatii puternice, dupa cateva zile de ploi neintrerupte. A fost afectat mai mult centrul tarii: o femeie a fost data disparuta - VIDEO

Este dezastru in cateva localitati din centrul Germaniei, unde nivelul apei a ajuns la un metru. Strazile arata acum ca niste rauri, iar automobilele abia de se mai vad. Zeci de masini si echipe de salvatori au fost mobilizate de catre autoritati, pentru a face fata situatiei.

Acoperisurile mai multor case au cedat din cauza ploilor abundente. Asa ca, locuintele s-au umplut de apa, iar oamenii au muncit ore in sir ca sa faca ordine. Pe strazile blocate de crengi au intervenit excavatoarele.

Situatie de urgenta a fost declarata in orasul Goslar, acolo unde au fost inundate primele etaje ale caselor de locuit. Salvatorii au fost nevoiti sa evacueze zeci de familii. O femeie de 69 de ani a fost data disparuta. Martorii spun ca ultima data ea a fost vazuta langa casa, in timpul furtunii puternice. Situatia devine cu atat mai grava, cu cat creste riscul ca barajul unui lac din apropiere sa cedeze sub presiunea apei. Prognozele meteorologilor nu sunt deloc incurajatoare – ploile vor continua si in urmatoarele zile.