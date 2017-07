Germania nu mai exporta arme in Turcia si isi descurajeaza cetatenii sa viziteze aceasta tara. Ar putea urma alte sanctiuni

Guvernul german a decis sa inghete livrarile de arme catre Turcia, din cauza diferendelor dintre cele doua tari in privinta respectarii drepturilor omului, scrie vineri Bild, citat de AFP.

"Guvernul a inghetat toate livrarile in curs sau prevazute catre Turcia”, scris cotidianul. Principalul consilier al cancelarului Angela Merkel, Peter Altmaier, nu a vrut nici sa confirme, nici sa infirme informatiile, dar nici nu a exclus noi masuri de retorsiune vizand Turcia, dupa sanctiunile economice evocate joi.

“Vom examina in orice moment daca sunt necesare masuri noi”, a declarat el pentru postul de televiziune ZDF, subliniind ca “reorientarea” politicii germane fata Ankara este un “proces” de durata. Daca inghetarea relatiilor se confirma, va reprezenta o noua escaladare a tensiunilor intre cele doua state aliate in NATO.

In urma masurilor dure luate de Ankara dupa tentativa de puci de anul trecut, Germania a blocat inca de la inceputul 11 exporturi de “arme de mana, munitii si piese de arme” catre Turcia, de teama ca vor fi folosite in cadrul represiunii vizand oponenti ai regimului.

Joi, Berlinul a inasprit alertele de calatorie in Turcia pentru cetatenii sai, in plin sezon turistic. Cele doua televiziuni germane de stiri, n-tv si N24, au anuntat ca nu mai difuzeaza reclame de promovare a Turciei. In plus, Germania a amenintat ca va bloca ajutoarele pentru investitii sau exporturi in tara.