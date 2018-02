Gerul a cuprins aproape toata Europa. Italia si Croatia se afla sub cod portocaliu de ninsori si viscol. Din aceasta cauza sute de scoli au fost inchise - VIDEO

In Croatia inca de la sfarsitul saptamanii trecute ninge abundent si viscoleste, iar cele mai multe probleme sunt intr-o zona muntoasa din vestul tarii, unde s-a asternut un strat de peste un metru si jumatate de zapada. Astfel ca a fost nevoie de ajutorul militarilor.

Andrej PLECOVIC, PREMIER CROATIA: “Cerem ajutorul tuturor - Guvernului, municipalitatii, armatei - toata lumea este mobilizata pentru a interveni. Ii rog pe cei mai tineri sa-si ajute vecinii in etate.”

Si Bosnia se confrunta cu ninsori din belsug. Acoperisul unei scoli s-a prabusit sub greutatea zapezii. Din fericire, s-a intamplat in week-end, cand elevii nu aveau ore.

Jasminka BUJANOVIC, PURTATOR DE CUVANT, MINISTERUL EDUCATIEI: “Pentru a proteja elevii, am sistat toate orele, cel putin pentru ziua de luni. Nu doar ninsoarea este de vina, ci si temperaturile extrem de joase din ultimile zile.”

Mai multe scoli au fost inchise si la Roma. Capitala Italiei a fost acoperita de un strat gros de zapada, iar azi dimineata, orasul arata ca-n basmele despre Craciun. Italienii au profitat de zapada si au mers la sanius.

“Este foarte frumos, o experienta unica. Au trecut 6 ani de cand nu a mai nins la Roma.”

In Bulgaria, jumatatea nordica este sub cod portocaliu de ninsori si vant, iar in doua regiuni din sud a fost decretat cod rosu de vant. In Franta, temperaturile vor scadea pana la minus zece grade in urmatoarele zile, iar britanicii se pregatesc si ei de temperaturi de minus 15 grade.